VIDEO. "L'objectif, c'est de survivre" : comment les enfants de la "maison de l'horreur" peuvent se remettre de leur calvaire

Le calvaire des enfants de la "maison de l'horreur" a fini par prendre fin. Séquestrés et torturés par leurs parents, ils ont été libérés après qu'une fille de la fratrie a réussi à s'échapper pour donner l'alerte.

Malgré cette libération, les obstacles restent nombreux. Car ils vont désormais devoir tenter de reprendre une vie normale après avoir vécu un en enfer. Comment peuvent-ils affronter n tel choc ? "Survivre, c'est vraiment le terme. On se débrouille comme on peut. Après, quelle est la qualité de la survie ? C'est une autre chose", explique Aurore Sabouraud-Séguin, psychiatre et directrice du Centre de psychotrauma à Paris, sur le plateau du "Soir 3".

"Il leur faudra une thérapie, beaucoup de soutien"

"Cette famille fonctionnait sur un mode sectaire, l'emprise est très forte. Les jeunes enfants ont de la loyauté envers leurs parents. C'est très difficile pour eux de dénoncer, même des faits de torture, poursuit-elle. Il leur faudra une thérapie, il leur faudra aussi beaucoup de soutien. Peut-être vont-ils rencontrer d'autres membres de la famille. Mais ils vont devoir retrouver de la confiance, dans les autres, en eux-mêmes, ça va être difficile."

Le JT

Les autres sujets du JT