EN IMAGES. On a comparé la taille du gigantesque incendie en Californie aux 10 plus grandes villes françaises

Plus grand feu de l'histoire de l'État de Californie, l'incendie du "Mendocino Complex" a déjà réduit en cendres un peu plus de 114 000 hectares.

L'incendie du "Mendocino Complex" est désormais le plus grand brasier que la Californie ait jamais connu. Les deux foyers qui ravagent le nord de cet État de la côte ouest des États-Unis ont déjà réduit en cendres un peu plus de 114 000 hectares. Une superficie telle qu'on peine bien à mesurer ce qu'elle représente concrètement.

>> EN IMAGES. Le "Mendocino Complex" devient le plus grand incendie de l'histoire de la Californie

Pour vous y aider, franceinfo a calqué sur les dix villes françaises les plus peuplées un rectangle d'environ 40 km de long par 28,5 km de large – formant ainsi une aire de 1 140 km2, soit 114 000 hectares. À l'échelle de Paris, on réalise par exemple que ce n'est pas seulement la capitale qui serait ravagée par les flammes, mais aussi les trois départements de la petite couronne (les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne). Découvrez ci-dessous ce que cela représenterait en Ile-de-France, mais aussi à Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux et Lille.

Paris

Marseille

Lyon

Toulouse

Nice

Nantes

Montpellier

Strasbourg

Bordeaux

Lille