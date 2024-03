En images Etats-Unis : le Texas fait face aux plus grands incendies de son histoire

Le dernier rapport de l'Office des forêts fait état d'un total de 509 800 hectares partis en fumée. Le plus grand foyer, parti de Smokehouse Creek, n'est contenu qu'à "5%" et touche désormais également une partie de l'Oklahoma, Etat voisin.

Cet épisode dramatique laisse-t-il présager un été dévastateur au Texas ? Alors que l'hiver n'est pas terminé, cet Etat du sud des Etats-Unis fait face aux incendies les plus violents de son histoire. Deux personnes sont mortes, ont annoncé les autorités dans un nouveau bilan, vendredi 1er mars. Outre une grand-mère de 83 ans, qui a péri dans l'incendie de sa maison dans la petite ville de Stinnett, une femme de 44 ans est morte jeudi après avoir été grièvement blessée lorsque le camion qu'elle conduisait a été soudaine encerclé par les flammes à Smokehouse Creek, dans la pointe nord de l'Etat.

Selon le dernier rapport de l'Office des forêts, quelque 509 800 hectares sont déjà partis en fumée dans l'ensemble des incendies. Ce chiffre va inévitablement augmenter. D'après le dernier bilan des secours, onze incendies ont été circonscrits (ils brûlent, mais ne progressent plus), et une douzaine ont été maîtrisés. Mais dans le nord de l'Etat, cinq incendies restent actifs. Parmi eux, celui parti de Smokehouse Creek est le plus grand. Alors qu'il a déjà ravagé environ 435 000 hectares, il n'est contenu qu'à 5% et affecte désormais une partie de l'Oklahoma voisin. Selon Chad Myers, météorologue à CNN, le feu progressait si rapidement qu'il carbonisait l'équivalent de deux terrains de football américain par seconde.

Les pompiers craignent que la situation n'empire durant le week-end, en raison des vents attendus, dans un climat chaud et sec. Plusieurs villes des Etats-Unis et du Canada ont connu des températures records en février, certaines ayant même connu des chaleurs estivales. Selon les experts, le phénomène El Niño est en cause, en plus du réchauffement climatique.

Les autorités tentent de contenir l'incendie Juliet Pass, dans le comté d'Armstrong, dans le nord de l'Etat du Texas, le 26 février 2024. (TEXAS A&M FOREST SERVICE / AFP)

Sur le terrain, voici à quoi la lutte contre les incendies ressemble. Ici, dans le comté de Moore, une tranchée pour tenter de contenir les flammes est creusée à l'aide d'un engin de chantier, le 27 février 2024. (J. GRIFFIN / TEXAS A&M FOREST SERVICE / TEXAS / AFP)

Dans la même région, dans la pointe nord du Texas, un incendie baptisé Smokehouse Creek continue de sévir. Voici à quoi il ressemblait depuis un camion de pompiers, le 27 février 2024. (GREENVILLE FIREFIGHTER ASSOCIATI / ANADOLU / AFP)

Des pompiers de la ville d'Amarillo luttent contre un autre incendie, dans la même zone du Texas, le 28 février 2024. (AMARILLO FIRE DEPARTMENT / AFP)

La progression du feu est visible depuis l'espace, comme le montre cette image satellite de Maxar Technologies se focalisant sur le nord-ouest du village de Miami, à une cinquantaine de kilomètres d'Amarillo, le 28 février 2024. (SATELLITE IMAGE 2024 MAXAR TECH / AFP)

Si l'incendie de Smokehouse Creek continue de faire rage et s'attaque désormais à l'Oklahoma, un Etat voisin, il a épargné certaines maisons, comme ici, à Canadian (Texas), le 29 février 2024. (DAVID ERICKSON / AP / SIPA)

"Aud le dinosaure", statue devenue mascotte de la ville texane de Canadian, a été épargnée par les flammes de l'incendie de Smokehouse Creek, comme le montre cette photo du 29 février 2024. (DAVID ERICKSON / AP / SIPA)

D'autres constructions ont eu moins de chance, à l'image de cette maison réduite en cendres après le passage de l'incendie, le 29 février 2024 à Canadian (Texas). (DAVID ERICKSON / AP / SIPA)

De nombreuses maisons, comme ici à Stinnett (Texas), ont été ravagées par l'incendie de Smokehouse Creek. Des chutes de neige, qui ont permis de bloquer l'avancée des flammes, ont donné un bref répit aux soldats du feu, le 29 février 2024. (JULIO CORTEZ / AP / SIPA)