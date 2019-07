Eddie Jones, le père de Superman dans la série "Loïs et Clark", est mort à l'âge de 82 ans

L'acteur jouait le personnage de Jonathan Kent dans la série télévisée culte des années 1990.

Les fans de Superman sont en deuil. Eddie Jones, qui a incarné pendant plusieurs années le rôle du père de Dean Cain dans la série à succès Loïs et Clark, est mort à l'âge de 82 ans. C'est sur Facebook que l'Interact Theatre Company a annoncé la nouvelle, dimanche 7 juillet. "Notre cher membre, cher ami et collègue de confiance, Eddie Jones, est décédé, peut-on lire. Eddie a été un véritable pilier de notre société depuis ses débuts. Acteur à l'esprit vif et à l'instinct vif, quand Eddie était sur scène, vous ne pouviez pas le quitter des yeux." Dean Cain, alias Superman dans la série, a également réagi sur Twitter. "Tu étais un homme incroyable, un père fantastique. RIP my friend", a-t-il écrit.

My heart breaks with this loss.

God Bless you, Eddie. You were a wonderful human, and terrific father. RIP my friend. https://t.co/CvTQ3WQwpf — Dean Cain (@RealDeanCain) 8 juillet 2019

L'acteur, qui a d'abord eu une longue carrière au théâtre, a ensuite découvert le monde des séries et du cinéma, rapporte le site Comic Book (lien en anglais). On l'a vu à l'affiche de plusieurs films cultes, comme Le Terminal de Steven Spielberg ou Les Chaînes du sang de Robert Mulligan. Mais son grand succès reste son rôle dans la série culte des années 1990 Loïs et Clark, aux côtés de K. Callan (Martha dans la série) et de l'actrice de la série Desperate Housewives Teri Hatcher (Lois Lane).