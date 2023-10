Ecrans démesurés, sonorisation massive et facture d'électricité XXL : cinq chiffres sur The Sphere, l'étonnante nouvelle salle de spectacle de Las Vegas

Ce dôme entièrement recouvert de LED permet aussi de créer une expérience "immersive" pour les spectateurs. Il a été inauguré vendredi par le groupe irlandais U2.

Las Vegas reste le temple de la démesure. La capitale américaine du jeu, située dans le désert du Nevada, compte désormais une nouvelle salle de spectacle à l'allure futuriste : The Sphere, dont le bâtiment est visible à des kilomètres grâce au gigantesque écran dont il est recouvert. L'arène a accueilli les Irlandais du groupe U2 pour son tout premier concert, dont les spectateurs sont ressortis subjugués, vendredi 29 septembre. Pour attirer les foules, les concepteurs de The Sphere ont tout misé sur l'immersion, sans forcément se soucier de la consommation d'énergie.

1 Son écran extérieur a une surface de plus de sept terrains de foot

Censée ouvrir en 2021, The Sphere a connu des retards dus à la pandémie de Covid-19. Son écran extérieur de 53 000 m2 (soit environ la surface de 7,5 terrains de football) n'a été mis en service que le 4 juillet dernier, jour de la Fête nationale américaine. Il s'agit du plus grand écran LED du monde, et il est "entièrement programmable" fait valoir l'entreprise canadienne Saco, qui l'a conçu.

Lors de cette grande première, The Sphere a affiché un globe terrestre, un ballon de basket ou encore… un œil géant, qui a surpris le public de Las Vegas. Pour parvenir à ce rendu, les concepteurs de l'écran géant ont installé sur la structure pas moins d'1,2 million de petits palets de LED, espacés de 20 centimètres les uns des autres. Chaque palet contient 48 diodes LED, "capables d'afficher 256 millions de couleurs chacune", détaille le groupe Saco.

2 A l'intérieur, un écran de 15 000 mètres carrés

Vendredi, les fans du groupe U2 ont donc vécu un concert hors normes, grâce à l'écran géant et sphérique recouvrant une grande partie du plafond de l'arène. D'après le journal local Las Vegas Review Journal, celui-ci a une superficie d'environ 15 000 m2, avec une résolution de 16K, soit "l'écran LED le plus précis du monde".

Le résultat a bluffé les spectateurs, qui ont publié sur les réseaux sociaux des images du concert et du décor. Pour apprécier ces effets visuels plus grands que nature, il fallait tout de même débourser au minimum 370 euros. A terme, les propriétaires de la salle comptent y diffuser des rencontres sportives et des films spécialement conçus pour ce gigantesque écran.

3 Près de 200 000 haut-parleurs presque invisibles

Afin de rendre le spectacle plus immersif encore, 10 000 des 18 600 sièges de The Sphere sont équipés de retours haptiques, c'est-à-dire de systèmes vibrants.

De quoi accompagner les quelque 170 000 haut-parleurs dont la salle est truffée, comme le détaille le Las Vegas Review Journal. Un système son qui se fait pourtant très discret, car il est presque exclusivement caché derrière des panneaux LED qui ont la particularité d'être "acoustiquement transparents" – comprenez qui n'obstruent pas la diffusion du son.

4 Plus de 95 000 MWh consommés par an

Sans surprise, The Sphere est un gouffre énergétique. D'après une note rédigée par le cabinet S&P Global en 2019, les concepteurs de cette salle ont prévenu les autorités du Nevada que leurs systèmes auraient besoin d'une puissance maximale de 20 MW, et que le tout devrait consommer "environ 95 779 MWh par an". Ce qui représente approximativement la consommation annuelle de 20 500 ménages français, soit l'équivalent d'une ville comme Valenciennes (Nord).

Pour alléger leur empreinte environnementale, les propriétaires de la salle assurent vouloir se fournir à 70% en électricité solaire, selon USA Today. Mais il s'agit d'un simple objectif à terme, signé dans le cadre d'un contrat sur 25 ans avec le fournisseur d'électricité NV Energy.

5 L'arène a coûté 2,3 milliards de dollars au total

Le budget de la construction The Sphere est tout aussi démesuré que la salle. En tout, selon Bloomberg, pas moins de 2,3 milliards de dollars (environ 2,2 milliards d'euros) ont été dépensés pour faire de ce projet fou une réalité. L'homme derrière The Sphere n'est autre que James Dolan, promoteur et exploitant de l'immense salle du Madison Square Garden de New York.

Outre les concerts, spectacles et autres retransmissions sportives, les immenses écrans de The Sphere devraient aussi très bientôt diffuser un type de contenu encore plus profitable : des publicités. Cet encart surdimensionné est en effet "visible depuis le Strip de Las Vegas, des centaines de chambres d'hôtel, le monorail, et même le ciel", font valoir ses propriétaires sur leur site. De quoi éponger progressivement les coûts pharaoniques de sa construction et de la facture d'électricité.