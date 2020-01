Donald Trump tweete en farsi pour dire au peuple iranien qu'il se tient "à ses côtés"

Le président américain a lancé cet avertissement, alors que la police iranienne a dispersé des étudiants rassemblés à Téhéran à la mémoire des victimes du crash de l'avion de ligne abattu par l'armée iranienne.

Deux tweets lourds de sens au moment où les Etats-Unis et l'Iran se confrontent. Donald Trump a tweeté en farsi (et en anglais) pour dire au peuple iranien qu'il se tenait "à ses côtés". "Nous suivons de près vos manifestations, et votre courage nous inspire", a écrit le président américain sur Twitter, samedi 11 janvier, après un rassemblement d'étudiants à la mémoire des victimes du Boeing ukrainien abattu par l'armée iranienne.

"Il ne peut pas y avoir un autre massacre de manifestants pacifiques, ni une coupure d'internet", a prévenu le républicain, en référence au mouvement de contestation de novembre, violemment réprimé par le régime iranien, selon l'ONG Amnesty International.

"Le monde regarde"

Ces manifestations qui avaient éclaté à la mi-novembre en Iran pour protester contre une forte augmentation du prix de l'essence ont abouti à plus de 300 morts, d'après une estimation d'Amnesty. L'accès à internet avait été coupé à plusieurs reprises, notamment après des appels à commémoration lancés sur les réseaux sociaux, un mois après les manifestations .

به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده‌ام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده‌ام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

"Le monde regarde", a souligné Donald Trump. Le milliardaire a lancé cette mise en garde, alors que la police iranienne a dispersé des étudiants rassemblés à Téhéran à la mémoire des victimes tuées dans l'avion qui s'est écrasé mercredi peu après son décollage près de la capitale, faisant 176 morts, majoritairement des Iraniens et des Canadiens, parmi lesquels des binationaux.

Dans une volte-face spectaculaire, Téhéran avait reconnu samedi matin avoir abattu "par erreur" cette avion à l'aide d'un missile. Le rassemblement d'étudiants dans la soirée s'est transformé en manifestation de colère, les participants scandant des slogans "antirégime", selon la télévision d'Etat. La foule a dénoncé "les menteurs" et réclamé des poursuites contre les responsables du drame et ceux qui, selon elle, ont tenté de le couvrir.