Disney se sépare du réalisateur James Gunn après des tweets "outranciers"

James Gunn, le réalisateur des films Marvel Les Gardiens de la galaxie, a été renvoyé par le studio et ne réalisera pas le dernier opus de la série, annonce Disney, vendredi 20 juillet, confirmant une information du site Hollywood Reporter (en anglais). Il est éconduit après que d'anciens tweets scabreux "indéfendables" ont refait surface. Dans ces messages, écrits entre 2008 et 2011, le scénariste et réalisateur se moquait de sujets comme le viol et la pédophilie.

"Les propos tenus sur le compte Twitter de James et son comportement sont indéfendables et incompatibles avec les valeurs de notre studio, nous avons mis fin à notre relation professionnelle avec lui", a expliqué Alan Horn, patron de Walt Disney Studios, maison mère de Marvel, dans un communiqué.

Ces anciens tweets ont notamment été déterrés par le site conservateur The Daily Caller, puis des personnalités de droite et d'extrême droite hostiles à James Gunn, un fervent critique de Donald Trump. "Beaucoup de personnes qui ont suivi ma carrière savent que quand j'ai commencé, je me voyais comme un provocateur, faisant des films et racontant des blagues outrancières et taboues", s'est défendu James Gunn sur Twitter.

1. Many people who have followed my career know when I started, I viewed myself as a provocateur, making movies and telling jokes that were outrageous and taboo. As I have discussed publicly many times, as I’ve developed as a person, so has my work and my humor.