Interview de John Kerry : "Il y a péril en la demeure", assure l'envoyé spécial du président américain pour le climat, invité de franceinfo

Ce qu'il faut savoir

Un invité exceptionnel. John Kerry, ancien secrétaire d'Etat des Etats-Unis sous la présidence de Barack Obama et envoyé spécial de Joe Biden pour le climat, était l'invité exceptionnel de franceinfo canal 27, vendredi 31 mars, après sa rencontre avec la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Il a répondu aux questions de la journaliste Patricia Loison sur la crise climatique, les tensions entre les Etats-Unis et l'Europe à propos l'Inflation Reduction Act (IRA), le conflit en Ukraine où les Occidentaux sont engagés aux côtés de Kiev dans leur lutte face à Moscou, et évidemment la situation aux Etats-Unis, où l'ancien président Donald Trump a été inculpé jeudi soir. Ce direct est désormais terminé.

Quelle politique américaine pour le climat ? Après le mandat de Donald Trump, Joe Biden était attendu au tournant sur la question climatique. John Kerry a précisé comment les Américains veulent porter cette bataille et quelles seront leurs réponses dans la guerre commerciale en cours sur les énergies vertes.

Tensions autour de l'Inflation Reduction Act ? Le président américain, qui défend sans complexe le "Made in America", a fait adopter un pharaonique plan de subventions pour la transition énergétique, notamment via des incitations fiscales à l'achat de véhicules électriques, dont les industriels européens redoutent les effets. Ce plan est vivement critiqué depuis plusieurs mois par Bruxelles et les dirigeants européens.

Une réaction attendue après l'inculpation de Donald Trump. L'ancien président américain devrait être convoqué mardi devant le tribunal de New York après son inculpation au pénal dans l'affaire Stormy Daniels. Un dossier qui pourrait changer la donne de la prochaine élection présidentielle américaine, en 2024, alors que le milliardaire s'est déjà déclaré candidat pour être de nouveau investi par le parti républicain.