DIRECT. New York : la police intervient après une explosion "d'origine inconnue" dans le centre de Manhattan

Ce qu'il faut savoir

Une "explosion d'origine inconnue" est survenue lundi 11 décembre au matin au centre de Manhattan, a indiqué la police de New York. L'explosion s'est produite près de la gare routière de Port Authority. Le New York Post et ABC News rappportent que plusieurs personnes ont été blessées.

Une personne arretée. Plusieurs médias, dont ABC News et CNN, annoncent aussi qu'une personne a été arrêtée et est en garde à vue.

Donald Trump informé. Le président des Etats-Unis a été mis au courant de l'explosion, indique la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders.