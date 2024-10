Derrière les paillettes, la face cachée de Las Vegas

Connue pour ses gigantesques hôtels aux décors kitsch et ses casinos clinquants, Las Vegas est une ville de luxe par excellence. Pourtant, pas loin du centre, une autre réalité se dessine.

Sous le ciel bleu de l’État du Nevada, Las Vegas attire toujours des foules de touristes. “La ville du péché” est reconnue pour son luxe, ses casinos, ses hôtels (120 000 chambres) et autres spectacles qui attirent les visiteurs du monde entier. Cependant, sous les lumières, un monde parallèle existe.

Il suffit de sortir quelques kilomètres du centre-ville pour apercevoir des dizaines de sans-abri le long des routes. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les banques alimentaires. Même la classe moyenne n’arrive plus à s’en sortir. Aujourd’hui, le coût de la vie est devenu très élevé.

L’immobilier s’effondre

À Las Vegas, le marché de l’immobilier a aussi été fortement impacté. Le marché s’est effondré, 20 à 30 % des logements sont vides et les maisons ne trouvent pas preneurs. Beaucoup ne peuvent plus se permettre d’acheter et se contentent de louer.

