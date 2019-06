Débarquement : un vétéran américain raconte le Débarquement sur Utah Beach

Bill Sisk est un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale. Il fête ses 18 ans, trois jours après avoir posé le pied sur Utah Beach (Manche). "Je dis à tout le monde que j'ai eu une grosse fête d'anniversaire le 9 juin (...) je n'ai pas eu de cadeau, mais beaucoup de feux d'artifice", plaisante l'ancien soldat. À 92 ans, il ne se considère toujours pas comme un héros. Bill Sisk est blessé dans le Cotentin alors qu'il s'apprête à manger son premier repas chaud depuis des jours.

Évacué en Angleterre

"Un obus allemand est tombé à près de 6 mètres devant moi et j'ai reçu un éclat dans la jambe. Ça s'est fini pour moi comme ça en Normandie", se souvient le vétéran. Évacué en Angleterre, il est envoyé à l'Est quatre mois plus tard. Il y découvre le camp de concentration de Flossenbürg, en Allemagne. "On grandit très vite", c'est la conclusion pudique qu'il donne à cette expérience difficile.