Crise des subprimes : faut-il s'en inquiéter dix ans après ?

La crise des subprimes aux États-Unis s'est répandue sur tous les marchés financiers de la planète en 2008. Dix ans après, doit-on encore s'inquiéter de ses répercussions ? La journaliste Alexandra Bensaid répond à la question en plateau. "Nous sommes en train de préparer un bien mauvais cocktail. Et l'ingrédient le plus explosif de ce cocktail c'est la dette. L'économie mondiale est plus endettée aujourd'hui qu'en 2008, c'est un vrai souci pour les pays émergents comme la Turquie, l'Argentine. On n'est pas sûrs que leurs citoyens, leurs entreprises, auront les reins assez solides pour rembourser lorsque les taux d'intérêt vont remonter. On voit des turbulences sur ces marchés, mais pour le moment, il n'y a pas de contagion", rassure la journaliste.

Si la situation dérapait, est-ce que la France serait prête ?

"Le système bancaire est plus surveillé et globalement chez nous, il est aussi plus solide. Mais regardez les banques chinoises, les banques américaines, elles sont devenues encore plus grosses et donc elles sont plus dangereuses. [...] Les financiers choisissent de nouveau le profit plutôt que la prudence. En ce moment ils font pression pour que la réglementation soit détricotée", poursuit Alexandra Bensaid. Entre Donald Trump et le Brexit, les dirigeants dont plus divisés en 2018 qu'en 2008, "et voilà ce qui est le plus inquiétant", conclut-elle.