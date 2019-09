Crise des opiacés aux États-Unis : la famille Sackler dans la tourmente

C'est une des familles les plus riches d'Amérique : les Sackler, un nom, trois générations et une fortune colossale. Et aujourd'hui l'une des familles les plus haïes des Étas-Unis. Depuis 1950, cette famille s'est construite un empire, d'abord avec le valium puis, dans les années 2000, l'oxycontin, un antidouleur qui plonge des milliers d'Américains dans la dépendance à la drogue.

"Qu'ils soient poursuivis comme des trafiquants de drogue"

Face aux ravages des antidouleurs, des politiques demandent des comptes, à l'image de l'élu démocrate, Max Rose : "Je veux que les Sackler soient poursuivis comme des trafiquants de drogue. Qu'on saisissent leurs maisons, leurs voitures aux États-Unis et à l'étranger". Accusés d'être des empoisonneurs, et poursuivis par des milliers de plaintes, la famille Sackler a promis de donner aux victimes trois milliards de dollars sur une fortune personnelle estimée à 13 milliards.