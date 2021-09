Covid-19 : les États-Unis ouvrent leurs frontières internationales aux voyageurs vaccinés

Les voyageurs internationaux, notamment les Européens, ne pouvaient plus aller aux États-Unis depuis de longs mois, à cause de la pandémie de Covid-19. Mais lundi 20 septembre, la donne a changé. Il sera de nouveau possible de voyager sur le sol américain, à condition d’être vacciné. "Depuis des mois, les Européens faisaient pression sur les États-Unis pour qu’ils lèvent ces restrictions de voyage. Ils les jugeaient injustes et incompréhensibles", relate Agnès Vahramian, en duplex de Washington.

"Le vaccin peut faire la différence"

"En juin dernier, Paris avait ouvert ses portes aux Américains vaccinés. La France, comme toute l’Europe, espérait une réciproque très rapide des États-Unis, a poursuivi la journaliste. Washington semble considérer qu’aujourd’hui, ces restrictions de voyage sont un point de fixation, de tension inutile avec l’Europe. Y a-t-il un lien avec l’affaire des sous-marins ? On ne le sait pas." Et de conclure : "Mais pour l’administration Biden, il y a un message : le vaccin peut faire la différence."