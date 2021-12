Covid-19 : les États-Unis craignent la paralysie du pays

Avec 200 000 nouvelles contaminations au Covid-19 par jour, les États-Unis ne sont pas épargnés par le variant Omicron. Certains secteurs sont frappés de plein fouet, comme le transport aérien : des centaines de vols ont été supprimés pour cause de personnels malades. Le monde du sport est également touché, avec l'annulation de matchs de baseball et de hockey sur glace. Sur l'une des plus célèbres avenues de New York, Broadway, les spectacles sont annulés par dizaines, en pleines vacances de Noël. La perte est estimée à 20 millions de dollars par rapport à l'année passée.

Réduction de la période d'isolement

Le variant a également des conséquences sur la restauration. Des centaines d'établissements ont baissé le rideau, lors d'une des périodes les plus lucratives de l'année. Dans l'État de New York, la gouverneure, Kathy Hochul, a annoncé vouloir réduire la période d'isolement des malades à cinq jours, afin de ne pas totalement paralyser l'économie. Pour lutter contre la reprise épidémique, la ville de New York rend par ailleurs obligatoire la vaccination en entreprise à partir de lundi 27 décembre.