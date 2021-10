Corée du Nord : Washington condamne le "lancement d'un missile balistique" en mer du Japon

De nouvelles tensions entre Whashington et Pyongyang. L'armée américaine a condamné, mardi 19 octobre, le lancement par la Corée du Nord d'un missile balistique qui aurait été tiré depuis un sous-marin et a appelé Pyongyang à "s'abstenir de tout nouvel acte déstabilisateur".

"Nous sommes au courant du lancement [mardi] matin d'un missile balistique nord-coréen dans la mer du Japon et nous consultons étroitement la Corée du Sud et le Japon", a déclaré dans un communiqué le commandement indo-pacifique américain, précisant que "cet événement ne constitue pas une menace immédiate pour le personnel américain, notre territoire ou celui de nos alliés".

La Corée du Nord, poursuivant une série de tests, a lancé un missile balistique depuis un sous-marin, a annoncé mardi l'armée sud-coréenne. Ce test, qui pourrait donner à ce pays doté de l'arme nucléaire une capacité de seconde frappe, intervient alors que les deux Corées, toujours techniquement en guerre, semblent lancées dans une course à l'armement et que le dialogue Washington-Pyongyang est à l'arrêt.

Une nouvelle étape pour l'arsenal nord-coréen

"Notre armée a détecté un missile balistique à courte portée non identifié, il s'agirait d'un SLBM [missile balistique stratégique mer-sol] tiré par la Corée du Nord", selon un communiqué des chefs d'état-major sud-coréens.

Le missile a été lancé depuis Sinpo vers la mer à l'est de la péninsule, ont-ils ajouté, "les services de renseignement sud-coréens et américains procèdent à une analyse minutieuse afin d'obtenir des détails supplémentaires". Sinpo est une ville portuaire de l'Est du pays avec un important chantier naval et des images satellites y ont auparavant montré la présence de sous-marins.

La question-clef sera de savoir si le missile a été tiré d'un sous-marin en activité ou bien d'une plateforme sous-marine ou d'une barge. S'il s'agit d'un sous-marin, cela signifierait une nouvelle étape pour l'arsenal nord-coréen avec la possibilité d'un déploiement bien au-delà de la péninsule coréenne et une capacité de seconde frappe en cas d'attaque sur ses bases militaires.

La Corée du Nord est frappée d'une série de sanctions par l'ONU car elle poursuit le développement d'armes nucléaires et de missiles balistique en contravention avec les résolutions de l'ONU.

Pyongyang développe actuellement un missile balistique depuis un sous-marin (SLBM) et a procédé à deux lancements sous mer en 2016 et 2019 mais le Pentagone et des analystes estiment qu'ils ont été effectués depuis une plate-forme immergée.