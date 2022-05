Trois jours après la tuerie d'Uvalde, les militants pro-armes se réunissent au Texas avec Donald Trump en invité vedette

Un rassemblement dans un contexte de deuil. Le premier lobby américain des armes, la National Rifle Association, tient vendredi 27 mai sa convention annuelle à Houston (Texas). Un événement qui intervient trois jours après la tuerie de 19 écoliers à Uvalde, à quelques heures de route, ce qui a poussé des politiciens et des stars de la musique country à annuler leur venue.

>> Fusillade dans une école du Texas : comment la NRA, le lobby américain pro-armes, réussit à empêcher toute réforme

L'ancien président Donald Trump sera lui bien présent. La NRA, qui revendique 5 millions de membres, a d'ailleurs précisé qu'en raison de la prise de parole de l'ex-chef d'Etat et pour assurer sa sécurité, les armes à feu seraient interdites dans la salle.

Selon le puissant lobby, les participants à la grande réunion "réfléchiront" à ce qui s'est produit à Uvalde, et "prieront pour les victimes". La NRA, attaquée par Joe Biden, s'était dédouanée de toute responsabilité dans la tuerie.

A l'extérieur du bâtiment, des manifestants se sont rassemblés avec des pancartes appelant à l'interdiction des fusils d'assaut. Le démocrate Beto O'Rourke, qui affrontera Greg Abbott aux élections pour le poste de gouverneur en novembre, s'est joint à eux.

The crowd goes wild as Beto takes the stage at the anti-NRA protest in Houston, Texas. pic.twitter.com/CRWPKIHbhI