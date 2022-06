Reportage Manifestations anti-armes aux États-Unis : "Aucun civil ne devrait avoir" de fusil d’assaut

Des dizaines de milliers de manifestants anti-armes sont descendus dans la rue samedi 11 juin dans de nombreuses villes des États-Unis, après les récentes tueries, dans un supermarché de Buffalo et dans l’école élémentaire d’Uvalde. Mais le découragement face à l’inertie des pouvoirs publics est palpable.

Combien de fois Lester et Laura ont-ils manifesté dans la capitale pour un vrai contrôle des armes ? Lester ne compte plus : "Nous sommes venus ici de nombreuses fois en 40 ans parce que nous ne pouvons pas supporter que 45 000 Américains soient tués chaque année par les armes à feu."

>> Le président Joe Biden a apporté son soutien aux manifestants.

Mais sa femme insiste pour rassurer l'auditeur étranger après les récentes tueries, dans un supermarché de Buffalo et dans l’école élémentaire d’Uvalde : "Si vous le permettez, j'aimerais partager un message avec les Français".

"S'il vous plaît, ne pensez pas que ce sont tous les Américains. Il y a des gens mauvais partout dans le monde." Laura, une manifestante anti-armes à Washington à franceinfo

"Mais nous, nous leur donnons des armes", ajoute-t-elle dépitée.

La pancarte de Katie et Niel "Protéger les enfants par les armes" a déjà servi après Sandy Hook et Parkland en 2012 et 2018. Ce qu'il faut, d'après eux, c'est interdire les fusils d'assaut comme l'AR-15 utilisé dans chacun de ces drames. "Il faut les interdire complètement aux citoyens. Ce sont des armes de guerre. Aucun civil ne devrait avoir cette arme. Laissez-les aux militaires !", insistent-ils.

Ce message est-il entendu par les élus au Capitole tout proche ? "Rien ne change. Ils vendent juste plus d'AR-15", lance Niel, désespéré. Et le Congrès ne parvient toujours pas à s'entendre sur un meilleur contrôle de ces fusils semi-automatiques.