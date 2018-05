Fusillade à Santé Fe : l'assaillant est un élève du lycée fasciné par la violence

Ce vendredi 18 mai, au moins huit personnes ont été tuées dans une fusillade, dans un lycée de Santa Fe au Texas (États-Unis). En sait-on plus sur le profil de l'auteur des faits ? "Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans, un élève de ce lycée et nommé Dimitrios Pagourtzis, fasciné par la violence à en croire les effets personnels qui ont été retrouvés, mais aussi la consultation de sa page Facebook", relate le journaliste Jacques Cardoze en direct de Washington.

Donald Trump ne change pas son fusil d'épaule

La police va essayer d'en savoir plus sur ce jeune homme, notamment s'il a pu avoir des complices. "Il semble que ce soit quelqu'un d'assez proche des idées suprémacistes, de l'ultra-droite aux États-Unis", précise le journaliste. Donald Trump reste sur sa position et sa volonté d'armer les professeurs. Pour le président américain, il n'est pas question de mettre en place un nouveau dispositif de sécurité et de protection dans les établissements scolaires.

