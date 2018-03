États-Unis : mobilisation massive contre les armes

Une foule immense s'est rassemblée Contre les armes entre le Capitole et la Maison-Blanche, au coeur de Washington, aux États-Unis. Sur une scène, des jeunes se succèdent pour raconter ce qu'ils ont vécu. Dans la foule, les visages sont graves, mais les applaudissements résonnent. Car cette marche pour la vie est aussi l'occasion d'interpeller les hommes politiques. Le mouvement a été déclenché par la fusillade dans un lycée de Parkland, en Floride, le 14 février dernier, 17 personnes avaient été tuées.



Mobilisation dans tout le pays

Ce samedi 24 mars, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont investi la capitale fédérale : des lycées, des étudiants et des parents sont venus dire non aux armes et à la NRA, le lobby des armes à feu. De Philadelphie à Miami, une vague de manifestants a déferlé sur l'ensemble des grandes villes américaines. Chaque année, les armes à feu font plus de 30 000 morts aux États-Unis.

