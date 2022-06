Etats-Unis : des sénateurs républicains et démocrates trouvent un accord a minima sur le contrôle des armes à feu

L'initiative prévoit certaines limitations de l'accès aux armes pour des personnes jugées dangereuses, le renforcement de la sécurité des écoles et le financement de programmes dédiés à la santé mentale.

Des sénateurs républicains et démocrates se sont mis d'accord, dimanche 12 juin, sur quelques mesures visant à restreindre l'accès aux armes à feu aux Etats-Unis. Joe Biden a immédiatement salué des "avancées importantes", même si elle n'incluent pas tout ce qui est "nécessaire" pour "sauver des vies". Le président américain avait appelé à des mesures plus contraignantes après la mort de 21 personnes, dont 19 enfants, dans une tuerie à Uvalde (Texas) fin mai. Des milliers de manifestants en ont fait de même en défilant dans plusieurs villes, dont Washington, samedi.

L'initiative annoncée par vingt sénateurs prévoit le financement de divers programmes de soutien et d'aide psychologique et le renforcement de la sécurité dans les écoles, notamment par la formation des enseignants. Ces sénateurs souhaitent également le renforcement de la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans ainsi qu'un meilleur contrôle de la vente illégale d'armes. "Notre projet sauve des vies tout en protégeant les droits constitutionnels des Américains respectueux de la loi", résume ce groupe, énumérant des propositions mais sans présenter encore un texte de loi.

La présence de dix sénateurs républicains parmi les signataires signifie qu'une telle proposition de loi aurait de réelles chances d'être votée, si l'ensemble des 50 élus démocrates y étaient favorables. Une majorité qualifiée de 60 voix sur 100 sénateurs est nécessaire à son adoption, toute avancée majeure sur le contrôle des armes à feu ayant été bloquée par les conservateurs. "Avec un soutien des élus des deux partis, il n'y a aucune excuse pour un retard, et aucune raison que ne pas avancer rapidement au Sénat et à la Chambre [des représentants]", a souligné Joe Biden, qui promet de promulguer immédiatement le texte s'il est adopté.