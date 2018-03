États-Unis : ces jeunes qui luttent contre la prolifération des armes

Aux États-Unis, des jeunes sont à la tête du combat contre le port d'arme. Leur démarche est saluée en une du Time magazine. "Malheureusement, j'ai perdu deux personnes de ma classe et six ont été touchés. J'étais du mauvais côté de la classe et aucun étudiant ne devrait avoir à se protéger avec le corps d'un autre décédé pour survivre. J'étais cette étudiante", témoigne une jeune fille.

"Tant de gens touchés par la violence des armes"

Les témoignages se multiplient en faveur du désarmement. "Quand j'entends toutes ces histoires de tant de gens touchés par la violence des armes, il est impossible de voir qu'enfants, frères, soeurs, tous ceux qui représentent l'avenir de notre pays, sont en train de mourir. Nous devrions penser que les politiciens n’ont pas tenu leurs promesses. Mais maintenant il est temps d'agir, pas seulement pour nous, mais pour le futur de l'Amérique, et partout ailleurs", déclare un jeune homme.