États-Unis : au cœur du Mississippi, l'État le plus permissif sur le port d'armes à feu

Acquis à la cause de Donald Trump, le Mississippi est l'État américain dans lequel le risque de mourir par arme à feu est le plus élevé. Reportage.

À Jackson, les risques de mourir par balle sont six à sept fois plus élevés qu'à New York ou Los Angeles. À chaque contrôle ou presque, la police saisit une arme à feu. Alors que la nuit tombe, un véhicule à contre-sens est arrêté. Les policiers vont trouver un fusil d'assaut chargé, un pistolet, et de petites quantités de drogue. "On fait ce type de saisie tous les jours", explique le capitaine Warren Hull.

Chaque jour ou presque, les violences par arme à feu font les gros titres. Le plus souvent avec des armes parfaitement légales car le Mississippi est l'État le plus permissif en la matière. Une simple vérification de casier judiciaire suffit pour repartir avec un fusil et le revendre sans aucune formalité.

Un climat de violence

À Jackson, un habitant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté, et beaucoup d'adolescents sont déscolarisés. Le travail de prévention de l'association "Operation Good" ne suffit pas toujours. Les parents d'Anthony Lindsey, abattu il y a trois ans sur fond de rivalité amoureuse, ont le sentiment que rien n'est fait pour que les choses changent. Les appels à plus de contrôles sur les armes à feu restent sans réponse de la part des autorités, alors que 2024 est en passe de devenir une des années les plus meurtrières de l'histoire récente du Mississippi.

Retrouvez l'entièreté du reportage dans la vidéo ci-dessus