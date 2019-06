États-Unis : 12 personnes tuées dans une fusillade à Virginia Beach

L'horreur a une nouvelle fois frappé les États-Unis. Vendredi 31 mai, un homme a abattu 12 personnes dans un centre municipal de Virginia Beach (Virginie), sur la côte est du pays. Au hasard. Selon les médias américains, le tueur est un employé municipal de longue date de cette station balnéaire. "Il a accès au bâtiment et ce matin, il était venu armé", a commenté James Cervera, chef de la police locale.

Des motivations inconnues

Cet homme de 40 ans a donc ouvert le feu, en plein après-midi, sur son lieu de travail. Il a d'abord abattu une personne qui était à bord de son véhicule, avant de rentrer dans le bâtiment et de tuer 11 autres employés. Les rescapés, eux, sont sous le choc : "On a juste entendu qu'il y avait un tireur et on s'est barricadé dans les bureaux pour rester en sécurité", raconte une employée. Ce sont finalement les policiers qui ont abattu le tireur. Ses motivations sont inconnues.

