Concert : Détroit chante pour Aretha

Une Cadillac pour le dernier voyage d'Aretha Franklin et des prières pour accueillir la diva de la Soul. Le cercueil doré est entreposé dans cette église de Détroit (États-Unis). Son père, pasteur, y officiait. Le dernier hommage de milliers de fans avant des funérailles exceptionnelles a eu lieu le 30 août au soir. Avant les obsèques, un dernier concert était organisé : des morceaux légendaires ont été interprétés par une quarantaine d'artistes, dont Dee Dee Bridgewater.

6 heures de cérémonie

"Ça me porte de voir combien ma grand-mère a touché les cœurs et les gens. Cela me bouleverse de voir tout l'amour et le soutien que vous nous donnez", a déclaré Victorie Franklin, la petite-fille d'Aretha Franklin, sur scène, un peu plus tard. À l'image de ce concert, les obsèques seront émouvantes, mais aussi festives. 6 heures de cérémonie ponctuées d'hommages musicaux interprétés notamment par Stevie Wonder sont prévues ce 31 août. Au royaume de la musique, Aretha Franklin reste la reine.

