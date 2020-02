Cinéma : "Le cas Richard Jewell", de héros à terroriste

Richard Jewell est un vieux garçon qui aime l'ordre et la police. Lorsqu'on lui propose d'être agent de sécurité durant les JO d'Atlanta (États-Unis), il accepte avec enthousiasme et voit le danger partout. Au début, personne ne croit à un potentiel colis suspect trouvé par le personnage principal. Pourtant Rchard Jewell a raison. C'est bien une bombe. Grâce à lui, beaucoup de vies sont épargnées. Il devient un héros. Mais quelques jours plus tard, la situation bascule.

Une ressemblance étonnante avec le vrai Richard Jewell

Soupçonné par le FBI, traqué par la presse, la vie de Richard Jewell devient un enfer. "S'ils ne trouvaient pas un coupable tout de suite, si l'enquête n'était pas bouclée très vite, c'est toute l'organisation des Jeux olympiques qui s'effondrait. Alors ils ont attrapé quelqu'un, et c'est Richard Jewell", résume Clint Eastwood. La ressemblance entre le vrai Richard Jewell et son interprète est étonnante, et souhaitée par Eastwood pour coller au mieux à la réalité.

Le cas Richard Jewell sort dans les salles françaises mercredi 19 février.

