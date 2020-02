Cinéma : Kirk Douglas, la mort d'une légende

Mercredi 5 février à Los Angeles (États-Unis), les premiers hommages étaient rendus à Kirk Douglas, l'une des plus grandes stars d'Hollywood. "Il était l'une des dernières légendes de l'âge d'or", explique un fan. Kirk Douglas était un acteur surdoué. "Au monde, il était une légende... Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était tout simplement papa", a tweeté son fils Michael.

Un acteur surdoué

Né en 1916 à Amsterdam (Pays-Bas), celui qui s'appelait alors Issur Danielovitch Demsky naît dans une famille pauvre, mais aimante. Une enfance aux États-Unis qu'il racontera plus tard dans un livre, histoire de rappeler au monde d'où il vient. Après s'être engagé dans la marine durant quelques années, il débute au théâtre puis au cinéma. Sa carrière décolle à la fin des années 1950. Il enchaîne des rôles de forte tête comme Spartacus.

