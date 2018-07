Cinéma : "Come as you are", un film coup de poing sur l'homosexualité

Come as You Are de Desiree Akhavan sort en salle ce mercredi 18 juillet. Ce film parle d'un un camp pour ados, pas tout à fait comme les autres : La promesse de Dieu, en Pennsylvanie (États-Unis). Nous sommes en 1993, à 16 ans, Cameron intègre bien malgré elle ce centre de rééducation pour jeunes homosexuels. Une expérience qui va s'avérer très difficile. "J'avais juste envie de montrer ce qui se passe dans mon pays, la réalité", confie l'actrice principale Chloë Grace Moretz. Dans les années 1990, les manifestations en faveur des homosexuels se multiplient aux États-Unis. Tous réclament le droit à la différence et dénoncent toute forme de discrimination. Les camps de rééducation en font partie. Nés il y a un siècle, ils existent encore dans 38 États et plus de 70 000 jeunes y sont internés chaque année.

D'une rééducation médicale à une rééducation psychologique

Pour François Durpaire, spécialiste des États-Unis, "ce qui est extrêmement bien raconté dans ce film c'est le passage d'une rééducation médicale, qui était celle du début du XXe siècle, à une rééducation psychiatrique, psychologique et beaucoup plus pernicieuse".

