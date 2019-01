Cinéma : Clint Eastwood se livre dans "La Mule"

Horticulteur durant toute sa vie, Earl Stone alias Clint Eastwood, doit un jour mettre la clef sous la porte. Brouillé avec toute sa famille, sans un sou, il accepte à 90 ans un travail très particulier. Earl devient une mule pour un cartel de drogue mexicain, autrement dit convoyeur de cocaïne. C'est un papi dont personne ne se méfie et un passeur idéal pour les narcotrafiquants.

Mise en abîme de sa propre vie

À 88 ans, Clint Eastwood parvient encore à se renouveler après 37 films en tant que cinéaste depuis son tout premier : Un Frisson dans la nuit. Après avoir joué des personnages virils dans les années 1970 et 1980, il passe à des héros plus crépusculaires comme Impitoyable en 1992, jusqu'au film qui le voit mourir, Gran Torino. Aujourd'hui, l'Américain s'octroie un rôle sur mesure et une mise en abîme de sa propre vie dans La Mule, au cinéma mercredi 23 janvier.

