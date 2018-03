Ce que l'on sait sur l'accident d'une voiture Uber sans conducteur qui a coûté la vie à une piétonne

C'est le premier accident entre un piéton et une voiture autonome. Une femme qui traversait la route est morte après avoir été percutée par un véhicule Uber sans conducteur, dimanche 18 mars, à Tempe, dans l'Arizona (Etats-Unis). L'entreprise de VTC teste ce dispositif dans plusieurs villes des Etats-Unis et du Canada.

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz