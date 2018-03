Californie : une prise d'otages dans une résidence d'anciens combattants fait quatre morts

Le suspect est un vétéran de l'armée traité pour des troubles post-traumatiques. Les victimes sont des employées de la résidence.

Une prise d'otages de plusieurs heures dans une résidence de Californie réservée aux anciens combattants de l'armée américaine a fait quatre morts, dont le suspect, ont annoncé les autorités samedi 10 mars.

Situé à Yountville, au cœur de la Napa Valley, à 97 kilomètres au nord de San Francisco, ce complexe est le plus vaste des Etats-Unis destiné aux anciens combattants. Environ 1 000 anciens combattants, blessés ou retraités, y vivent.

Un vétéran traité pour troubles post-traumatiques

Le suspect est un vétéran de l'armée traité pour des troubles post-traumatiques, a annoncé aux journalistes le sénateur Bill Dodd. Malgré leurs efforts répétés, les négociateurs de la police n'ont pas réussi à établir le contact avec lui après que ce dernier a échangé des coups de feu avec un adjoint du shérif.

L'ensemble du complexe, son personnel et ses résidents ont été mis à l'abri durant la prise d'otages, qui a débuté aux environs de 10h30 heure locale (19h30 heure française) et s'est terminée près de huit heures plus tard.

Trois femmes victimes

Lorsqu'ils ont enfin réussi à pénétrer dans la pièce où avait lieu la prise d'otages, les officiers de police ont trouvé les corps sans vie de trois femmes et du tireur, a expliqué un porte-parole des forces de police, Chris Childs.

Selon le mari de l'une des directrices, un homme armé s'est introduit tranquillement dans l'un des bâtiments du complexe dans lequel une fête était organisée pour une employée. L'homme a autorisé la directrice et trois autres femmes à quitter la salle, gardant en otages trois femmes. Le suspect aurait fait feu à 30 reprises, a affirmé un résident auprès de la chaîne KPIX-TV, affiliée à CBS.

Cet évènement survient moins d'un mois après qu'un jeune homme de 19 ans armé d'un fusil d'assaut a tué 17 personnes dans un lycée de Floride d'où il avait été renvoyé.