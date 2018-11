Californie : un homme ouvre le feu dans un bar-discothèque de Los Angeles

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à Thousand Oaks, dans la banlieue résidentielle de Los Angeles (États-Unis), la discothèque est bondée quand un homme rentre et tire sur les étudiants qui avaient organisé une fête. La police et les pompiers arrivent rapidement sur place. "Je suis sûre de l'avoir vu. Je ne m'enlèverai jamais cette image de ma tête. On a fui et on entendait encore des coups de feu, beaucoup, beaucoup de coups de feu ", témoigne une jeune étudiante sur les lieux du drame. L'homme aurait tiré une trentaine de coups de feu.

L'identité du tueur encore inconnue

Les jeunes quittent peu à peu les lieux et se réconfortent entre eux. "Le tireur lançait des sortes de grenades dans toute la pièce. (...) Les gens essayaient de sortir quand le tireur est réapparu, il y a encore eu probablement 12 tirs", relate un jeune homme qui se trouvait dans le club. L'identité du tireur est encore inconnue. Selon les responsables de la police, on ignore encore les mobiles du tueur qui a été abattu. Il aurait fait 12 victimes et de nombreux blessés selon un bilan provisoire.

