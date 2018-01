Californie : le calvaire de 13 frères et sœurs

L'histoire horrifie les États-Unis : tout s'est passé derrière les façades d'un pavillon dans un quartier résidentiel situé à deux heures de Los Angeles. 13 frères et sœurs, dont un bébé de deux mois, enfermés dans le noir, affamés, parfois enchaînés à leur lit. Une fratrie entière a été séquestrée par ses propres parents. Un contraste saisissant avec les photos que publiait le couple sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pour l'heure donné aucune explication à leurs gestes. Certains évoquent cependant une famille étrange, dont les enfants étaient presque devenus invisibles. "Ils étaient tous très maigres, pas athlétiques, vraiment malnutris", témoigne un voisin.

"Torture" et "mise en danger d'enfants"

David et Louise Turpin, âgés de 57 et 49 ans, vivent en Californie depuis 2010. Lui, ancien ingénieur dans l'aéronautique, s'était fait enregistrer comme directeur d'une école privée. En réalité, il était professeur de ses propres enfants à leur domicile. Sur les réseaux sociaux, le couple avait publié des photos et des vidéos de ce qui ressemble à une cérémonie de mariage à Las Vegas. L'image date de 2015. On y voit David et Louise Turpin tout sourire, entourés de leurs enfants. Dimanche matin, c'est l'une des sœurs de 17 ans qui a mis fin au cauchemar en appelant la police depuis un téléphone portable trouvé dans la maison. Le couple a été incarcéré pour torture et mise en danger d'enfants. Une caution de 9 millions de dollars chacun a été fixée pour une éventuelle libération.

