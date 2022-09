Californie : la chaleur met en péril le réseau électrique

La canicule qui sévit en Californie met en péril le réseau électrique. Dans cet état, pourtant pionnier en matière de voiture électrique, les habitants ont pour consigne de ne plus recharger leurs véhicules. "C’est un triste paradoxe", révèle le Loïc de la Mornais. Il faut dire que la vague de chaleur qui s’abat sur l’ouest des États-Unis est très sévère. Par endroit, comme dans la Vallée de la Mort, le thermomètre s’élève à 52 °C. En plus d’une situation difficilement supportable, les risques d’incendies peuvent se multiplier.



Le réseau électrique mis à rude épreuve

La chaleur contraint les Californiens à mettre les climatiseurs au maximum pour minimiser les effets de ces températures. Or, cela créé un vrai problème puisque la surutilisation de la climatisation provoque un manque d’électricité. Ainsi, les conducteurs de voiture électrique n’ont plus le droit de recharger les batteries de leurs véhicules entre 16 heures et 21 heures. Pourtant, il sera obligatoire de rouler à l’électrique en 2035. Il est donc paradoxal de demander aux usagers de ne plus les recharger.