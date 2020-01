Californie : l'inquiétante érosion des côtes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Battues par les vagues et le vent de l'océan, certaines maisons de Pacifica, au sud de San Francisco, sont en suspension au-dessus du précipice. Tout au long de la côte, des lambeaux de béton sont les témoins de l'érosion de la paroi : une villa en sursis, des immeubles au bord du gouffre. Un drone a même filmé en direct l'effritement de la falaise, sous les pieds des habitants.

Un cauchemar qui n'est pas terminé

La ferraille de soutènement et les renforts en béton sont à vif. Certains immeubles ont été rasés et les habitants ont été déplacés, mais à quelques mètres seulement. L'une d'entre eux, Kim Zimmerman, se souvient très bien des années à guetter les bruits de la paroi. "Avec les voisins, on a entendu des morceaux tomber, ça faisait de grands 'boums'", explique-t-elle. Devant chez elle, le cauchemar se poursuit, puisque la paroi s'effondre encore. Elle a décidé de quitter définitivement la falaise.

