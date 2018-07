Californie : des fruits et légumes récoltés pour venir en aide aux plus démunis

Pour limiter le phénomène de gaspillage alimentaire causé par la chute des fruits et légumes, en 2009, Rick Nahmias fonde l'association Food Forward avec l'objectif de ramasser ces fruits ou légumes pour les distribuer aux personnes dans le besoin. "Si vous regardez un arbre comme celui-ci, il peut donner 100 à 150 kilos d'oranges. On a même eu un pamplemoussier qui a donné plus de 600 kilos, c'est notre record. Si vous considérez qu'en moyenne un arbre donne 150 à 200 kilos de fruits, cela fait beaucoup de fruits pour une famille ou une personne seule. Donc il y a beaucoup à partager", explique Rick Nahmias.

160 tonnes de fruits et légumes récoltés chaque semaine

Aux États-Unis, près de 25% des récoltes de fruits et légumes sont jetés alors qu'une personne sur six n'a pas un accès suffisant à la nourriture. "Avec ce programme, on peut comprendre le lien entre le gaspillage de nourriture et le problème de la faim", poursuit le créateur de l'association. Les produits récoltés par les bénévoles sont redistribués dans les quartiers défavorisés. Chaque semaine, l'association collecte près de 160 tonnes de fruits et légumes.