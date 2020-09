Californie : des camionnettes diffusent gratuitement du wi-fi aux élèves n’ayant pas accès à Internet

À Santa Ana, en Californie (Etats-Unis), Angel et ses camarades peuvent suivre les cours malgré le confinement grâce à une camionnette équipée d’une antenne satellite et d’un routeur fixé sur le tableau de bord. En Californie, 25% des enfants scolarisés n’ont pas accès à une connexion internet adaptée.



Garées pendant huit heures dans différents quartiers

"J’ai le wi-fi mais le signal n’est pas très bon, parfois je devais aller chez un ami et il me laissait travailler chez lui", explique Angel. Une entreprise de transport scolaire a eu l’idée d’équiper, à ses frais, sept de ses camionnettes. Avec un routeur et une antenne satellite, elles stationnent à portée d’élèves n’ayant pas, ou peu, accès à Internet. Kevin Waston, Président de JFK Transportation explique que les camionnettes peuvent couvrir "l’équivalent de trois terrains de football, soit un rayon de 160 mètres. Nous les garons pendant huit heures dans différents quartiers de Santa Ana".