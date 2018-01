Californie : 13 enfants séquestrés par leurs parents

Filmé par les hélicoptères des télévisions californiennes, un pavillon de Perris en Californie à l'apparence paisible fait aujourd'hui frémir toute l'Amérique. Qui aurait pu imaginer que dans le huit clos de cette maison, 13 frères et soeurs âgés de deux à 29 ans étaient séquestrés par leurs propres parents ? Certains étaient même enchaînés à leur lit.

Les parents interpellés et incarcérés pour torture

David et Louise Turpin postaient régulièrement des photos de leurs 13 enfants, leurs 13 victimes, sur les réseaux sociaux. Ils apparaissent à chaque fois avec des larges sourires qui contrastent avec l'enfer vécu par ces enfants dans ce quartier où le voisinage est stupéfait. Dimanche 14 janvier au matin, une des filles du couple, âgée de 17 ans, parvient à saisir un téléphone portable dans la maison. Elle s'échappe par la fenêtre et alerte les secours. Les policiers ont découvert les enfants malnutris et sales. Certains sont attachés avec des cadenas. Leurs parents sont alors immédiatement interpellés et incarcérés pour torture.

