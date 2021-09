Britney Spears libérée de la tutelle de son père

Britney Spears ne pouvait rien décider de sa vie professionnelle ou personnelle depuis 13 ans. Son père était tuteur légal. Ce n'est plus le cas depuis hier, mercredi 29 septembre, à la suite d'une décision du tribunal de Los Angeles (États-Unis)

Vous avez probablement déjà entendu la chanson "Toxic" de la reine de la pop, Britney Spears. La chanteuse connaît un dénouement heureux. Depuis 2008, la star américaine, âgée de 27 ans, était placée sous la tutelle de son père. Un tribunal de Los Angeles (États-Unis) vient d'y mettre fin après une longue bataille juridique. Une décision qui a ravi les fans de la chanteuse, venus la soutenir.

Tutelle de professionnels

"Cela a été des années et des années de travail et ce ne serait jamais arrivé sans la sensibilisation du public sur cette affaire. Je suis si fier de cette mobilisation qui a rendu cela possible", confie un homme. Une tutelle demandée par le père de Britney Spears, à la suite d'une dépression. Elle avait alors manifesté des troubles mentaux. Pendant 13 ans, son père a donc géré sa fortune, mais aussi les moindres détails de sa vie, jusqu'au choix de sa contraception, selon l'avocat de la chanteuse. Pour autant Britney Spears reste sous la tutelle de professionnels.