Bourse mondiale : une fin d'année record

À New York (États-Unis), les traders exultent. De la Chine à l'Europe, les bourses de la planète terminent l'année sur une croissance exceptionnelle, la plus forte depuis douze ans. Le Dow Jones a grimpé de 23% et de 36 pour le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques. L'Euro Stoxx 50 des plus grandes entreprises européennes a cru de 26 % et le CAC 40 est au zénith avec +28%.

L'économie américaine "donne le la"

"Dans un monde où finalement c'est l’économie américaine qui donne le la, l'année 2019 a été une année exceptionnelle en bourse parce qu'on a eu une banque centrale américaine qui a ouvert les vannes pour soutenir l'économie, parce qu'on a une croissance mondiale qui est finalement en assez bonne position et aussi parce qu'on a des entreprises en France qui sont des champions de taille internationale", explique l'économiste Christopher Dembik. Mais la bourse est parfois déconnectée de la réalité, comme l'avait montré la crise de 2008.

