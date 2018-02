Bill Gates veut payer plus d'impôts !

C'est le deuxième homme le plus riche du monde, et l'un des plus gros contribuables américains. Invité sur la chaîne CNN, il a déclaré qu'il devrait payer plus d'impôts. "Je dois payer plus d'impôts, le gouvernement devrait exiger de personnes dans ma position de payer des impôts beaucoup plus élevés", explique le multimilliardaire.

Déductions fiscales pour les plus riches

Une critique sans appel de la réforme fiscale de Donal Trump adoptée en décembre dernier par le Congrès. La loi en question accorde d'importantes déductions fiscales aux entreprises, dont le taux d'imposition est passé de 35 à 21 %. Pour le cofondateur de Microsoft, la réforme Trump profite aux riches américains au détriment des plus pauvres. C'est la première fois que Bill Gates, dont la fortune est estimée à 80 milliards d'euros, critique aussi sévèrement et directement la politique fiscale de Trump.

