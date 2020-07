Basket : les joueurs de NBA posent un genou à terre contre le racisme pour la reprise de la saison

Les joueurs de 22 équipes se sont concernés pour afficher leur soutien au mouvement "Black Lives Matter"

Un message fort pour lancer la nouvelle saison. Les joueurs et entraîneurs du Utah Jazz et des New Orleans Pelicans, ainsi que les arbitres du match ouvrant la saison NBA ont posé un genou à terre pendant l'hymne américain, jeudi 30 juillet, pour protester contre les injustices raciales. Comme ils en avaient pris l'engagement, les basketteurs évoluant dans la ligue nord-américaine ont profité de leur retour sur les parquets, à l'intérieur de la bulle de Disney World (Floride), pour afficher leur soutien au mouvement "Black Lives Matter" dans le sillage de la mort de George Floyd, asphyxié lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis.

Ces derniers jours, les joueurs des 22 équipes qualifiées pour cette reprise très attendue du championnat, interrompu pendant plus de quatre mois à cause du coronavirus, se sont concertés pour agir à l'unisson. En soirée, le derby de Los Angeles entre les Lakers de LeBron James et les Clippers de Kawhi Leonard devrait être ainsi précédé des mêmes gestes symboliques.

Des messages à la place des noms sur les maillots

Sur le parquet du HP Field House, une des trois salles de l'immense complexe ESPN World Wide of Sports, où les matchs auront lieu à huis clos jusqu'à mi-octobre, les principaux acteurs de ce Jazz-Pelicans se sont tous rassemblés le long de la ligne de touche. Ils revêtaient le même sweat-shirt noir avec écrit dessus "Black Lives Matter", des mots également peints sur le parquet au-dessus du logo de la NBA.

Après s'être agenouillés, les joueurs ont débuté la rencontre et chacun a remplacé, comme la ligue les en a autorisés, son nom par un message sur son maillot. La jeune star de New Orleans, Zion Richardson, a choisi le mot "Peace" (paix) et le Français Rudy Gobert, qui a inscrit le tout premier panier du match, pour "Equality" (égalité).