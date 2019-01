Barbie : la poupée a 60 ans

Barbie, la mythique poupée, est un jouet vieux de soixante ans. La première Barbie est en effet née en mars 1959. À l'époque, c'était la première fois qu'une poupée avait un corps de femme. Depuis, on a vendu plus d'1 milliard de Barbie partout dans le monde. Mais avant d'être vendues en boîte, des prototypes des poupées Barbie sont créés, maquillés et habillés dans un atelier aux États-Unis. "Il faut bien garder en tête l'échelle de Barbie", explique Carlyle Nuera, styliste de Barbie. Ainsi, pour un tissu à paillettes, il faut faire attention à ce que les brillants ne soient pas trop gros, pour s'adapter à la poupée. "Je dessine et je peins les traits de la poupée sur son visage. Cela demande beaucoup d'expérience, cela doit être précis", raconte quant à elle Alexandra Stoyan Lopez, maquilleuse de prototypes.

Médecin, astronaute ou encore pilote d'avion

Trop stéréotypée, trop superficielle, oisive... Face aux critiques, Barbie a dû évoluer. Elle est maintenant médecin, pilote d'avion ou encore astronaute. Sa peau est blanche, mais aussi noire, ses cheveux lisses ou bouclés et ses tenues presque infinies.