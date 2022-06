Avortement aux États-Unis : à Houston, des évangéliques se réjouissent de la décision de la Cour suprême, "comme si Dieu était apparu"

Dans l'Eglise de la Bible des Woodlands, un temple du nord de Houston (Texas), les paroissiens évangéliques, tous blancs, en majorité seniors, applaudissent quand le pasteur parle des décisions de la Cour suprême, notamment en faveur du port d'armes et de l'interdiction de l'IVG, dimanche 26 juin. Au surlendemain de l'interdiction de l'avortement dans plusieurs États américains comme le Missouri, le Dakota du Sud ou encore la Géorgie, après la révoquation de l'arrêt Roe vs Wade par la Cour suprême, les croyants évangéliques du Texas jubilent.

Mark Keough est pasteur le dimanche et élu républicain, dirigeant le comté de Montgomery, le reste de la semaine. Un comté qui se vante d'être le plus conservateur du Texas. "Je suis tellement satisfait de cette décision, et je prie pour que Dieu fasse rendre raison aux gens pour qu’ils ne voient pas ça comme une attaque contre un style de vie", explique t-il.

Aux États-Unis, les évangéliques blancs sont favorables à 72% à l'interdiction complète de l'avortement, contre 42% des catholiques américains. "Je suis d’accord, c’est comme si Dieu était apparu pour nous montrer le chemin", abonde Gracie, une fidèle de l'Eglise de la Bible des Woodlands. Comme cette jeune femme, John David Morvan, 76 ans, est en phase avec son pasteur : "C'est une affaire sérieuse, ce qu'il s'est passé dans l'Allemagne nazie. Six millions de Juifs ont été sacrifiés. Là, on a près de 70 millions de bébés qui ont été assassinés", détaille ce vétéran de la guerre du Vietnam.

Vers une interdiction dans tout le pays ?

Dans ce temple évangélique, on craint des réactions violentes de la part des pro-avortement. D'ailleurs, un policier en uniforme et des hommes en civils sont dans la foule pour rassurer et surveiller les inconnus. "Roe vs Wade va générer quelque chose qu’on a jamais vu dans notre vie. Donc, je dois connaître chacun d’entre vous", précise le pasteur après le premier prêche.

Mais le combat des évangéliques n’est pas fini. Leurs leaders politiques, comme l’ancien vice-président Mike Pence, appelent maintenant à une interdiction de l'avortement partout aux États-Unis. La moitié des États américains ont mis en place ou vont mettre en place des restrictions ou l’interdiction complète de l’avortement.