Aux États-Unis, le relooking des mascottes de M&M’s fait polémique chez les conservateurs

L’an dernier, M&M’s a rafraîchi le look et la personnalité de ses mascottes. Le M&M's rouge, agressif dans les publicités, est devenu plus gentil. L'orange, la fameuse cacahuète, est lui désormais moins anxieux. Le personnage vert aux traits féminins a, elle, vu ses bottes remplacées par des baskets quand les talons-aiguilles de la marron ont perdu quelques millimètres.

La verte (ancienne version) :

La verte (nouvelle version) :

Un relooking avalé de travers par certains. Comme Tucker Carlson, l’un des animateurs stars de la chaîne Fox News. "Moins sexy, c’est le progrès ! M&M ne sera pas satisfait tant que tous ses personnages animés garderont quelque chose d’attirant", s'est-il emporté.

Mais il a fallu, enfin, l'apparition de "Violet", dans une campagne sur le féminisme, pour embraser les réseaux sociaux. Rapidement, certains ont dénoncé le "wokisme" de la marque avec ces nouveaux personnages. Sur Fox News, l’animatrice Martha McCallum a tancé la marque : "C’est le genre de choses qui fait dire à la Chine : 'oui, continuez à vous concentrer là-dessus, continuez à donner aux gens des M&M's de toutes les couleurs pendant que nous, on s’approprie tous les minéraux de la planète'."

Lundi, dans un communiqué légèrement ironique, Mars Wrigley, la maison mère de M&M'Sa déclaré avoir réalisé que "même les chaussures d’une confiserie pouvaient faire polémique". Par conséquent, elle met ses mascottes au repos pour une période indéterminée. La populaire comédienne Maya Rudolph servira désormais de visage aux petits bonbons enrobés de chocolat. "Une personne capable de mettre toute l’Amérique d’accord", espère M&M's.

