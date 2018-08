Automobile : l'action de Tesla suspendue après un tweet d'Elon Musk évoquant une sortie de Bourse

Elon Musk a (encore) surpris tout le monde. Mardi 7 août, l'entrepreneur a affirmé, sur Twitter, que le groupe automobile Tesla pourrait quitter la Bourse si le prix de l'action atteignait 420 dollars, estimant que le financement de l'entreprise serait alors "assuré". Résultat : l'action de Tesla a bondi de quasiment 5%. Vers 19h30, le prix de l'action Tesla a augmenté de 4,97% à 358,98 dollars après avoir gagné jusqu'à 8,4% juste après la diffusion du tweet. Elle a finalement été suspendue à Wall Street.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.