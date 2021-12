Automobile : accident mortel d’un véhicule Tesla à Paris, l’erreur humaine est privilégiée

Samedi 11 décembre à Paris, un véhicule de la marque Tesla roulant à pleine vitesse a causé la mort d’une personne et en a blessé dix-neuf autres. Le conducteur, indemne, a été mis en examen pour homicide involontaire. Mais l’accident interroge. Ce père de famille n’avait pas consommé de drogue ou d’alcool. Sans casier judiciaire, il conduit des taxis depuis 25 ans. Selon son avocate, alors qu’il était à un feu rouge, son véhicule aurait accéléré de manière brutale.

Polémique aux États-Unis

Sur l’autoroute, la Tesla peut changer de voie sans toucher le volant, simplement en activant son clignotant. La Tesla possède en effet des dizaines de calculateurs. C’est en s’appuyant sur ces éléments que le groupe américain a réagi. Car Tesla est dans la tourmente, et également au cœur d’une polémique aux États-Unis. Plus d’une centaine de clients dénoncent des bugs : onze accidents suspects ont été recensés.

Selon un expert, chaque collision implique une erreur humaine. "Les 11 accidents ont mis en cause non pas la technologie Tesla, mais l’usage qu’en avaient les conducteurs", avance Benjamin Cuq, journaliste spécialiste automobile. En France, la justice a ouvert une enquête, mais les expertises sur le véhicule n’ont pas encore commencé.