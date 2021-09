La reine Elizabeth II rend hommage aux victimes du 11-Septembre

"Mes pensées et prières – et celles de ma famille et du pays tout entier – demeurent auprès des victimes, des survivants et des familles affectées, ainsi qu'auprès des premiers intervenants et des secouristes." La reine Elizabeth II a rendu hommage samedi 11 septembre aux victimes des attentats jihadistes commis il y a vingt ans.

La souveraine de 95 ans a également rendu "hommage à la résistance et à la détermination des communautés qui se sont unies pour reconstruire" après ces attaques, les plus meurtrières de l'Histoire avec quelque 3 000 morts, dont 67 Britanniques.

L'hymne américain a été joué lors de la relève de la garde au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres de Londres, où Elizabeth II s'était longuement retirée durant la pandémie. Il y a vingt ans, il avait déjà retenti pendant la relève de la garde au palais de Buckingham, à Londres, lors d'une cérémonie en hommage aux victimes à laquelle avaient assisté de nombreux touristes américains en larmes.