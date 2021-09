DIRECT. ":Scan" : regardez le magazine consacré au 11-Septembre, "le jour où tout a changé"

Vingt après, que reste-t-il du choc causé par les attaques du 11-Septembre ? A l'occasion du 20e anniversaire des attentats perpétrés par Al-Qaïda contre le World Trade Center à New York, et le Pentagone à Washington, le magazine ":Scan" revient sur cette journée tragique et ses conséquences dans un documentaire de 52 minutes, diffusé vendredi 10 septembre à 22 heures sur franceinfo.

De nombreux témoins

Le bureau de Washington a interrogé de nombreux témoins, dont Bruno Dellinger, un Français qui se trouvait dans une des tours au moment de l'attaque, également un officier de police rescapé du premier effondrement, qui a été piégé sous les décombres, mais aussi le chef des pompiers de New York de l'époque, le directeur adjoint de la CIA...