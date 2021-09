Attentats du 11-Septembre : qui sont les héritiers d’Oussama Ben Laden ?

Dans la foulée des attentats du 11-Septembre, les États-Unis ont lancé une offensive militaire d’ampleur en Afghanistan, dans le but de chasser les talibans, mais aussi de capturer Oussama Ben Laden, leader d’Al-Qaïda. Ce dernier a été éliminé en 2011, mais la menace islamiste s'est complexifiée. Elle a muté et s'est démultipliée, possédant autant de visages que de tendances en son sein. De forts enjeux de pouvoir existent, avec des acteurs divers souhaitant prendre la relève.

L’État islamique et ses ambitions territoriales

À la mort du chef de l’organisation terroriste, Ayman al-Zawahiri a pris la tête d'Al-Qaïda. Ce dernier est moins charismatique et son influence est diminuée. Al-Qaïda perd de la vitesse et un autre mouvement plus extrémiste monte en puissance : le groupe État islamique. Avec son drapeau noir, il a des ambitions territoriales bien précises. Depuis son califat autoproclamé en Irak et en Syrie, où ont afflué les djihadistes du monde entier, l'EI a préparé les attentats qui ont ensanglanté l'Europe, dont la France.